Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Turistik parkın arkasında bulunan bir binanın çatı katında yükselen dumanlar İtfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede dumanların nedeni anlaşıldı. Kısa süreli bir paniğe neden olan dumanların cadde üzerinde bulunan bir ekmek fırınının bacasından geldiği anlaşıldı.

Tititz ve kontrollü bir şekilde çalışan itfaiye ekipleri yaptıkları araştırma sonucu ekmek fırının yaktığı ateş sonucu dumanların yükseldiği anlaşılınca hem esnaf hemde ekipler rahat bir nefes aldı. Kısa süreli panik havası yaratan dumanlara erken müdahale eden Aydın Büyükşehir İtfaiye ekipleri çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlandı.