Aydın’daki antik kentlerin gece görüntüleri mest ediyor

Valilik makam fotoğrafçısı Ahmet Telimgün ve dron pilotu Tolga Canel tarafından çekilen fotoğraflar görenleri adeta mest etti.

İlk Çağlardan bu güne kadar geçen süreçte pek çok medeniyetin izlerinin bulunduğu adeta doğal sit alanı konumundaki Aydın’da 22 ayrı antik kent için çalışmalar devam ediyor. Uygarlıklar Vadisi olarak da adlandırılan Efeler Diyarı Aydın, verimli toprağı, olumlu iklim şartları ve bol su kaynakları ile ‘Gök kubbenin altındaki en güzel yeryüzü olarak’ nitelendiriliyor.

Türkiye’de şimdiye kadar bulunmuş 180 tane antik kentin en önemli kısmını barındıran Aydın’da asırlardır ayakta kalan yapılar görenleri mest ederken Ahmet Telimgün ve Tolga Canel tarafından gece görüntüleme çalışması tamamlanan eserler adeta göz kamaştırdı.



