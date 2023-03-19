Geçtiğimiz 6 Mart günü sağlık personeli Hasan Kaymaz (26), Aydın-İzmir Otobanı Germencik Gişeleri yakınında meydana gelen kazada yaralıya müdahale ettiği esnada başka bir aracın ambulansa çarpması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay, Aydın sağlık camiasını yasa boğarken, Germencik 2 No’lu (Ortaklar) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ndaki mesai arkadaşları Kaymaz’ı unutmadı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde görev şehidi Kaymaz için Ortaklar Çarşı Camii önünde lokma hayrı yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Geçtiğimiz günlerde görevi başında elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Germencik 2 No’lu (Ortaklar) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli çalışma arkadaşımız İlk ve Acil Yardım Teknikeri Hasan KAYMAZ için lokma hayrı düzenlendi. Ortaklar Çarşı Camii önünde düzenlenen lokma hayrına İl Sağlık Müdür Vekili Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan, Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Uzm. Dr. Leman Özlem Özarslantaş, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Burak Görür, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Geçirdiği elim trafik kazası sonucu görevi başında şehit olan sağlık personelimiz Hasan Kaymaz başta olmak üzere tüm görev şehitlerimizi de rahmet anıyoruz” ifadeleri yer aldı.