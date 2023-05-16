Geçtiğimiz Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve büyük yıkım ile 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede il ve ilçe müftülükleri koordinesinde manevi destek hizmetleri sunan ekipler depremzedelere ulaşmayı sürdürüyor. Aydın il ve ilçelerindeki din görevlilerinden oluşturulan 14 kişilik ekip, Hatay'da din hizmetleri sunmak üzere yola çıktı. Uğurlamada konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, “Deprem gününden bu yana, başkanlığımız ve taşra teşkilatları maddi ve manevi yardımlarını sürdürüyor. Bizlerde üzerimize düşenin en iyisini yapma gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce de arkadaşlarımızı yolcu ettik bugün bir ekibimizi daha gönderiyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun" dedi.