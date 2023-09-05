Aydın Valisi Canbolat mesajında, “Milli Mücadele meşalesinin ilk yakıldığı, milli ruhun canlandırıldığı, Ege Bölgesi’nin incisi, efeler diyarı Aydın’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Milli Mücadele, Anadolu’nun her karış toprağına yüce milletimizin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de güzide ilimiz Aydın’da verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir. Aydın’ın 27 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin ardından yediden yetmişe Aydın halkı; yurt savunmasında ve düşman işgalinin kırılmasında her türlü fedakârlığı göze alarak, birlik ve beraberlik içerisinde canları pahasına mücadele vermişlerdir. Aydın’ın kurtuluşu; bir halkın kendi kendine direnişe geçtiği, namusu, canı, toprağı ve özgürlüğü için savaştığı muhteşem direnişin sembolüdür. Efelerin ve Efe ruhlu Aydın halkının başı dik, alnı açık Hak’ka yürüyüşüdür. Aydın’ın kurtuluşu inancın, milli birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu anlamda 7 Eylül gururla ve inançla kutlamamız gereken müstesna bir gündür. Ecdadımızın tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gençlerimizin beyinlerine tarihimizin en büyük derslerinden birisi olarak nakşetmeliyiz. Aydın ilimiz ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıl dönümünde bu mücadele ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalı ve Memleketimizi, Atatürk’ün hedef gösterdiği yüksek medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, kahramanca yurdunu savunurken, Hakk’a yürüyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını saygı ve minnetle yad ediyor, şeref ve kahramanlık gününün birlik ve beraberlik içerisinde coşkuyla geçmesi dileğiyle, tüm hemşehrilerimin Kurtuluş Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

