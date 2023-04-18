Aydın’ın Efeler ilçesindeki anaokulu öğrencileri, yaklaşan Ramazan Bayramı sevincine, Kahramanmaraş’taki arkadaşlarını da ortak etti. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu, Şehit Polis Demet Sezen Anaokulu ve Efe Emir Ayşe Çetin Anaokulu öğrenci ve velileri ile İstiklal Anaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu adına hayırsever esnafın hazırladığı hediye paketleri, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Zübeyde Hanım Anaokulu'na ulaştı. Öğrencilerin kendi beden ve hobilerine göre hazırlanan kişiye özel kıyafet, kırtasiye malzemesi ve oyuncaklardan oluşan paketler, Kahramanmaraş'a ulaşır ulaşmaz, bayram öncesi oradaki öğretmenler tarafından öğrencilere teslim edildi.





Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Öğrencilerimiz oradaki kardeşleriyle ortak bayram sevinci yaşasın diye başladığımız bu çalışmada, mübarek Ramazan ayının da feyziyle hedefimizin kat be kat fazlasına ulaşarak oradaki evlatlarımızın yüzlerinin gülmesine vesile olmak bizleri çok mutlu etti. Bu anlamlı çalışma için emek veren tüm mesai arkadaşlarıma, okul yöneticilerimize, meslektaşlarıma, velilerimize ve yürekleri kocaman öğrencilerimiz ile hayırsever esnafımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm çocuklarımızın yüzünün güldüğü daha nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum” dedi.