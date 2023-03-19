Aydın’da kış mevsiminde beklenen yağışlar tahminlerin ötesinde kaldı. Beklenen yağışların kendini göstermemesinin ardından barajlarda beklenen su seviyesi oluşmazken, bu durum meraları da etkiledi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için besin kaynağı olan meralar bahar aylarında yaşanan yağışların ardından nasibini aldı. Bahar yağmurları ile birlikte hayvanlarını meralık alanlarda otlatan sürü sahipleri yağışlara sevindi.

Çeştepe Mahallesi’ndeki meralık alanda küçükbaş hayvanlarını otlatan Seyhan Yavuz, “Küçükbaş hayvanlardan oluşan sürümü buradaki meralık alanda otlatıyorum. Bahar mevsimi başlarında meradaki otlar istenen seviyede değildi. Yağışların ardından meralar da canlandı. Hayvanlarımızda artık istenen seviyelere gelen meralarda rahatça otlatıyoruz. Çok şükür bu günlerimize” dedi.