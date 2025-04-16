Ayvalık Belediyesi Kooperatif ve İşletme iştirakler bünyesinde çalışan personellerinin hijyen eğitimlerine düzenli olarak devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Belediye bünyesinde gıda ve benzeri alanlarda çalışanlar İçin “Hijyen Eğitimi Kurs Programı” gerçekleştiriliyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, periyodik aralıklarla devam eden programda çalışanların profesyonel anlamda bilgi ve deneyim kazanmış olduklarını söyledi.

Bu programla hem çalışanların hem de vatandaşların sağlığını korumayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Mesut Ergin, “Sık aralıklarla düzenlediğimiz kurslar, gıda güvenliği, hijyen standartları ve sağlık açısından önemli unsurlar üzerine yoğunlaşıyor.

Gıda hizmeti veren işletmelerimizde hijyen kurallarına uyulması, sadece çalışanlar için değil, aynı zamanda vatandaşlar için de büyük önem taşıyor. “Hijyen Eğitimi Kurs Programı” ile hem çalışanlarımıza profesyonel hijyen bilgisi kazandırmayı hem de ilçemizdeki gıda güvenliğini artırmayı hedefliyoruz.

Eğitimlerimiz, sadece teoriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda pratik bilgiler ve uygulamalarla katılımcılarımıza gerçek iş yaşamında karşılaşabilecekleri durumlar için hazırlık yapma fırsatı sunuyor” diye konuştu.