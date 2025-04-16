Bilecik Pazaryeri ilçesinde halk kütüphanesi açılışına katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bilecik Merkez dahil bütün ilçelerde kitap okuma alışkanlığının arttırılması için kitap kafeler açılacağını söyledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Pazaryeri Halk Kütüphanesinin açılışında konuşan Vali Aygöl Milli Eğitim Bakanlığı Bilecik Eğitimde Nitelik (BİL-EN) programı ve maarif modeli ile Türkiye’de sadece Bilecik’te uygulanan programla her gün her sınıfta öğrencilerin ders olarak 20 dakika kitap okuduğunu ifade etti.

Bilecik’te Bilecik Müzesinin bahçesine Kitap Kafe alçılacağının müjdesini veren Vali Aygöl, ilçe kaymakamlarının ve belediye başkanlarının tespitleriyle belirlenen alanlara kitap kafelerin ilçelerde de açılacağını vurguladı.