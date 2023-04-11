Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Planlama bölümü üçüncü sınıf öğrencilerini ağırladı. Belediyenin meclis toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada gençler, Başkan Atay’a ilçede deprem konusunda alınan önlemleri sordu ve kentte yapılması planlanan kentsel dönüşüm hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Atay, kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduklarını vurguladı.





Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’la sohbetlerinden sonra belediyenin marka projeleri arasında yer alan hizmetleri yerinde inceleyen gençler, ilk olarak Adnan Menderes Mahallesi Kitap Kafe’yi ziyaret etti. Kentte bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşların ilk tercihi olan 11 bilgi yuvası hakkında bilgi alan öğrencilerin ikinci adresi ise ilçenin yöresel lezzetlerinin halka sunulduğu Girne Mahallesi’ndeki Efe Bakkal oldu. Gençlerin ziyareti Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nda son buldu.