Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar ve Atça'da, Ata Tohumlarından elde edilen fidelerden dağıttı. Fidelerden alan vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na yerel değerlere sahip çıktığı için teşekkür etti.





2014 yılından bu yana Ata Tohumlarına sahip çıkarak tarımda sürdürülebilirliğe destek çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da milyonlarca fide dağıtıyor. Geçen hafta Aydın merkezde başlayan dağıtımlar diğer ilçelerde de devam ediyor. Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar ve Atça'daki dağıtımlara katılarak hem vatandaşlarla buluştu, hem de fide dağıtımı yaptı. Başkan Çerçioğlu, yerel tohumlara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek dağıtımların süreceğini söyledi.