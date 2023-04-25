Çalışmalarını 'belediye başkanının makamı sokaklardır' anlayışı ile sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile Kuşadalılarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Ömer Günel, son olarak kent merkezine uzak mahallelerden Yeniköy, Çınar, Kirazlı, Soğucak, Yaylaköy ve Caferli’yi ziyaret etti. Muhtarlarla bir süre önce kendisine ilettikleri talep listesi ile yol yapım ve bakım çalışmalarıyla ilgili istişarede bulunan Başkan Ömer Günel, daha sonra birim müdürleriyle alanda inceleme yaptı.





Kuşadası’nın her mahallesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Ziyaret ettiğimiz mahallelerimizde göreve başladığımız günden bu yana gerçekleştirdiğimiz önemli hizmetlerimiz var. İki hafta önce altı mahallemizin muhtarını belediyemize davet ederek onlardan talep listesi almıştık. Daha sonra ekip arkadaşlarımızı sahaya gönderdik. Sahada bize iletilen talepleri yerinde incelediler ve bana bir dosya getirdiler. Ben de bugün alana çıkarak muhtarlarımızın istekleri listede eksiksiz yer almış mı diye kontrol ediyorum” dedi.



"Eksiksiz yerine getiriyoruz"

Kuşadası’nın tüm sorunlarıyla çok yakından ilgilendiklerini ifade eden Başkan Ömer Günel, "Ben ve ekibim en ufak bir eksiği bile gideren çalışma metodunu benimsemiş durumdayız. Yetki ve imkanlarımız dahilinde her mahallemizin ihtiyacı olan hizmeti eksiksiz yerine getiriyoruz. Kentimizi ortak akılla yönetmek için de yaptığımız hizmetleri muhtarlarımızla paylaşıyoruz. Yeniköy, Çınar, Kirazlı, Soğucak, Yaylaköy ve Caferli mahallelerimizde kısa süre sonra muhtarlarımızla mutabık kaldığımız bütün talepleri hızlı bir şekilde tamamlamak için çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.