Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın kardeş şehri olan Sinaia’da 29 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Sinaia Forever Festivali’ne katılmak için Sinaia Belediye Başkanı Vlad Gheorghe Oprea’nın davetlisi olarak Romanya’ya gitti. Başkan Ömer Günel’in Sinaia ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyeleri Ali Genç, Tibet Özer, Arzu Candır, Ahmet Sözer ve Mustafa Filiz de yer aldı. Sinaia’da Belediye Başkanı Vlad Gheorghe Oprea ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, kardeş şehir ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için fikir alış verişinde bulundu.

Sinaia Belediye Başkanı Vlad Gheorghe Oprea’ya sıcak karşılaması için teşekkür eden Başkan Ömer Günel, “Kentlerimizde düzenlenen kültür-sanat etkinlikleriyle kardeş şehirlerimizin kültürünü daha iyi tanıyor ve Kuşadası’nı tanıtma fırsatı elde ediyoruz. En eski kardeş şehirlerimizden Sinaia ile dostluğumuz hep baki kalacak” dedi.