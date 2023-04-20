Başkan Kaplan mesajında bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına katkı veren müstesna günler olduğu ifade etti.



Ramazan ayı boyunca gönül gönüle vererek Ramazan Ayı’nın maneviyatının doyasıya yaşandığını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Bir mübarek Ramazan Ay'ını daha geride bırakarak, bayramı idrak etmekte, bu güzel günlerin feyz, rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Bayramlar, bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir” dedi.



Başkan Kaplan ayrıca, “Mübarek Ramazan-ı Şerif’in ardından kavuştuğumuz bu müstesna bayram gününde, hemşehrilerimizin gülümseyen yüzlerinin ve dua eden dillerinin cennet vatanımıza hayır ve huzur getirmesini, İslam coğrafyalarında da barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Koçarlılı vatandaşlarımın, Türk milletinin ve tüm İslam coğrafyasının mübarek Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyor, Cenabı Allah’tan ramazan bayramımızın hayırlara vesile olmasını, tüm insanlık için daha güzel yarınlara vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi.