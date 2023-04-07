İncirliova Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısı Belediye Başkanı Aytekin Kaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, İncirliova Belediyesi’nin geçen yıl yaptığı faaliyetleri rapor halinde görüşüldü. Hazırlanan faaliyet raporu hakkında birim müdürleri, meclis üyelerini bilgilendirdi. Mali Hizmetler Müdürü Çetin Bayatlı, bütçe gelirlerinde gerçekleştirme oranının yüzde 84,94, bütçe giderlerinde gerçekleştirme oranının yüzde 83,17 olduğunu belirterek, bütçede mali disiplinin sağlandığını vurguladı. Daha sonra oylama sunulan faaliyet raporu, oy birliğiyle kabul edildi.



Faaliyet raporunun ardından, Millet İttifakı meclis üyeleri Mehmet Çelebi ve Mehmet Güler ile Cumhur İttifakı meclis üyeleri Mustafa Karayiğit, Hatice İrik ve Orhan Yavuz’un hazırladığı Denetim Komisyonu raporu görüşüldü. Rapor hakkında söz alan Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü Mustafa Karayiğit, “Denetimi, beş meclis üyesi ile birlikte yaptık. Denetim esnasında, mümkün olduğu kadar yapıcı olmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bize, her istediğimiz belgeyi eksiksiz olarak arz eden, temin eden belediye müdürlerine ve personellerine teşekkür ediyorum. Haklarını bize helal etsinler” diye konuştu.



"Halkımızın güvenini boşa çıkartmadık"

Tasarruf yaparak bütçeyi en iyi şekilde yönettiklerini belirten Başkan Kaya, toplantı sonrasında faaliyet ve denetim raporlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Denetim Komisyonu'nun büyük bir bölümü Cumhur İttifakı meclis üyelerinin oluşturduğu vurgulayan Başkan Kaya, “Daha önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da belediyemizin tüm imkanlarını, vatandaşlarımıza hizmet için kullandık. İlçemizin acil sorunlarını çözmemizin yanı sıra birçok yatırım ve hizmet yaptık. Tasarruf yaparak, bütçemizi en iyi şekilde yönettik. Harcadığımız para İncirliova halkının bize emanetidir. Emaneti korumak ve hesabını vermek konusunda 4 yıldır hiçbir sorun yaşamadık, halkımızın güvenini boşa çıkartmadık. Her faturaya, muhasebede yapılan her işleme tek tek bakıldı, aldığımız bir tek vidanın, civatanın bile şeffaf şekilde hesabını verdik. Bu durum, Denetim Komisyonu raporuna da yansımış durumda. Belediyemizin iş ve işlemlerinde yapılan incelemede, suç unsuru oluşturacak hiçbir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Ayrıca Denetim Komisyonu’nun büyük bir bölümünün, Cumhur İttifakı meclis üyelerinden oluştuğu da unutulmamalıdır. Personelimize, komisyonun kendilerinden talep ettiği tüm evrakları şeffaflık ve titizlikle vermesini söylemiştim. Bu anlamda komisyon üyelerimizin teferruatlı bir denetim gerçekleştirmesine katkı sunulmuştur. Ben, özverili çalışmaları için personelimize ve komisyon üyelerine, ayrıca değerlendirme yapan tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizden asla ödün vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.