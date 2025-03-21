Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti. Başkan Kılca, gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışan tüm emniyet mensuplarına gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

KONYA (İGFA) - Maksut Yüksek’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, emniyet teşkilatıyla güçlü bir iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

Hasan Kılca, “Konya, sakinliği ve hoşgörüsüyle tanınan bir şehirdir. Bu özelliğin kazanılmasında Emniyet Teşkilatımızın başarılı çalışmaları büyük rol oynamaktadır. Bu noktada şehrimizin huzur ve güvenliğinin temini için gayretle çalışan değerli Emniyet Müdürümüzün nezdinde tüm polis teşkilatımıza kolaylıklar diliyorum” dedi. Karatay’ın güvenliği için emniyet teşkilatıyla iş birliği içinde hareket ettiklerini belirten Başkan Kılca, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi adına ortak çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

KURUMLAR ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Konya’daki kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemini vurgulayan Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ise yerel yönetimlerle olan iş birliğinin şehirdeki güvenlik ve huzurun sağlanmasında büyük bir rol oynadığını söyledi. Maksut Yüksek misafirperliğinden dolayı Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür etti.