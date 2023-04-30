Sultanhisar’da Atça Boğa Güreşi organizasyonundan sonra Bozdoğan ziyaretlerine geçen AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, vatani göreve giden gençleri Peygamber Ocağı’na uğurladı.

Yazıkent Mahallesi’nden vatani görevi için giden gençleri uğurlayan Başkan Ökten, “Gençlerimizi vatani görevlerine uğurluyoruz. Vatan görevi için gidecek kardeşlerimize Allah, sağ salim dönmeyi, ailelerini kavuşmayı nasip etsin” dedi.

Başkan Ökten, asker uğurlaması sırasında yaptığı konuşmada; 69 bin yeni seçmenin olduğunu ve ilk oyum Tayyip’e sloganı ile teşkilatın genç nesile ulaşmak için toplantılar düzenleyip sohbetler ettiğini vurguladı. Türkiye’nin kabuğunu kırmış bir noktada alt yapısını tamamladığından bahseden Ökten, “Sadece savunma sanayi de değil pek çok ekonomik, ticari ve gençlerin önünü açabileceğimiz alanda çok güçlü projeler yapılıyor. Çok büyük işler de yapılacak” ifadelerini kullandı.