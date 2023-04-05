Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde avukatları unutmadı. Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) personelince adliyedeki baro odası ile ilçedeki avukatların büroları ziyaret edildi. Avukatlara Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in selamlarını ileten belediye personeli, çiçek takdim etti.



Başkan Öndeş, “İlçemiz genelinde bulunan avukatlarımızı ziyaret ederek 5 Nisan Avukatlar günü vesilesiyle tebriklerimizi ilettik, çiçek takdim ettik. Bu vesileyle kutsal savunma hakkı gibi önemli bir görevi fedakarlık ve cesaretle ifa eden hukukun yılmaz bekçileri olan avukatlarımızın bu özel gününü kutluyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Çiçeklerini alan avukatlar da Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e sürprizden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.