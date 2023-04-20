Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan bayram geleneğini bozmadı, her yıl olduğu gibi bu sene de ilk olarak personeli ile bayramlaştı.

Arefe günü mesai bitiminde personellerini hizmet binası çıkışında karşılayan Başkan Özcan, mesai arkadaşlarına kolonya ve şeker ikram ederek tek tek Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Ramazan ayı boyunca gündüz belediyede akşam ise iftar alanlarında yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyen Başkan Özcan; “Öncelikle tüm personelimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Ramazan Bayram’ını kutluyorum. Bir bayrama daha hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Nazillimize hep birlikte hizmet edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz” dedi.