Aydın’da yayın yapan Nradyo Program Kordinatörü Cemal Aydın Özpolat’ın Seçmen adresleri ve Seçmen listelerinde inceleme yaptınız mı sorusu karşısında Başkan Hikmet Saatçi şu şekilde cevap verdi; “ Tüm İlçe Başkanlarım ile beraber seçmen listelerini titizlikle inceliyoruz. İl Yönetimi olarak da şöyle bir çalışma içine girdik. İl Yönetiminde bulunan arkadaşlarım tüm İlçelerimizi dolaşarak İlçe Başkanlarımızın çalışmalarını bu konuda verdikleri önemi belirterek titizlik içinde çalışmalarına yardımcı olarak katkı sağlıyoruz. Özellikle oy kullanacak vatandaşlarımızın Nüfus Müdürlüklerinde zorluk yaşayıp yaşamadıkları konusunda dikkatli davranılması gerektiğini aktarıyoruz. Eğer zorluk yaşayan varsa yaşamış olduğu ilçe de Nüfus Müdürlüğü ile görüşerek kolaylık sağlanması anlamında yardımcı olunması için rica bulunuyoruz. Biz Yönetim olarak İlçe Başkanlarım dahil Nüfus Müdürlüklerini ziyarette bulunuyoruz.” İfadelerine yer verdi.

CHP İl Bakanı Hikmet Saatçi konuşmasına şu şekilde devam etti; “Nüfus Müdürlüklerinde ve vatandaşlarımızda şuana kadar bir sıkıntı görmedik yaşamadık. Aslında şöyle söyleyeyim, asıl sorun seçim listelerinde bir aksaklık var. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın buralarda bulunan evlerinde ev sahibinden habersiz seçmen geldiğine dair duyumlar ve şikayetler aldık. Bu bilgiler ışığında bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımız bittiğinde, bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamasını yapacağız.”

“Bir evde 15 kişi var”

Bir evde daha önceki seçimlerde 4 seçmen var iken 10 ya da 15 gibi bir seçmenle karşı karşıya kalıyoruz. Yani şöyle, aynı evde yaşıyorlar diyelim ama soy isimler farklı ve hiçbir bağ olamayan kişiler. Aynı evde 4 ya da 6 seçmen olur ama kimse kusura bakmasın bir evde 15 seçmen olmaz ve ben bunu asla kabul etmiyorum. Biz bu tespit etiğimiz durumu, vatandaşlarımızla basın aracılığı ile paylaşıp yasal süre içerisinde gerekeni yapacağız.

“Yasal yollara başvurup gereni yapacağız”

Ülkemiz bir seçime gidiyor. Gittiğimiz bu şemimde Türkiye’nin kaderi belirlenecektir. O yüzden biz bu seçimi önemsiyoruz. Biz siyasiler nasıl önemsiyor isek, inanın Türkiye halkı bizden daha çok önemsiyor. Yakaladığımız sahte seçmenler hakkında Genel merkezimiz olsun biz olalım yasal çerçevede ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar yapacağımızı herkesin bilmesini istiyorum” dedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer



