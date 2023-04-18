Kent merkezinden uzak mahallelere hizmet götürmeye devam eden Nazilli Belediyesi, Beğerli Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına başladı. 23 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Karataş Dedesi hayrı öncesi, stabilizasyon işlemlerini gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen yola mıcır serdi.





Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye ekiplerine teşekkür eden Beğerli Mahalle Muhtarı Celalettin Şanlı, “İnşallah bu hafta Pazar günü saat 9 ile 13 arasında geleneksel hayrımızı gerçekleştireceğiz. Köyümüzde her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Karataş'ta düzenleyeceğimiz hayrımız öncesi başkanımıza yolumuz için talebimizi ilettik. Sağ olsun bizleri kırmadı, çalışmalar başladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.