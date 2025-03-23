İletişim Başkanlığı, belediye başkanlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - İstanbul'da başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Belediye başkanları, yasa gereği ihalelere katılmaz, imza atmaz ve bireysel takip yapmaz. Bu işlemler ilgili birimler ve profesyonel yöneticiler tarafından yürütülür” iddiasına yönelik İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların manipülasyon içerdiğinin altı çizilerek, "Belediyeler Kanunu’na göre Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediyeler Kanunu’nda belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmenin, belediyenin hak ve menfaatlerini korumanın belediye başkanının görev ve yetkisinde olduğu ve bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.