'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Korkunun ecele faydası yok" diyerek kararlar ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda hakim karşısına çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 92 şüpheli ile ilgili kararların tek tek netleşmesi sonrasında İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Mali nitelikli ve kent uzlaşısı soruşturmaları kapsamında tutuklanması talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanırken, 'terör' soruşturmasından ise serbest kalmıştı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Korkunun ecele faydası yok" diyerek paylaşımda bulundu.

"Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin" diyen İmamoğlu, "Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!" diyerek vatandaşlara asla üzülmemeleri, mahzun olmamaları ve umutların yitirilmemesini istedi.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1903740170551067034

"Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız" diyen Ekrem İmamoğlu, paylaşımında, "Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…" ifadelerini kullandı.