Koleksiyon ve arşivlerden seçilen fotoğraf, belge, gazete ve eşyalar eşliğinde hazırlanan “Bir Millet Uyanıyor” sergisi, yoğun ilgiyle karşılandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Türkiye Cumhuriyeti’mizin 100. yılını görebilme şansına sahip olmuş bir nesiliz biz. Türkiye Cumhuriyeti, kurtuluş, kuruluş ve sonrası bakımından sözcüğün tam anlamıyla bir mucizedir.” dedi. Karşıyaka Belediyesi’nin geçen yıl kente kazandırdığı Çatı Bostanlı Sergi Salonu’nda, Cumhuriyet’in 100. yılı anısına hazırlanan “Bir Millet Uyanıyor” sergisi ziyarete açıldı.

Cumhuriyet devrimlerinin anlatıldığı, aydınlanma tarihimize ışık tutan serginin açılış törenine; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile birlikte CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi yönetimi, meclis üyeleri, sergiye katkı sunan İpek Cabadak, Nazmi Şurgun, Yavuz Özmakas, Ali Özpalanlar, Cem Karagözlü, Zafer Falay ve ailesi ile Karşıyakalılar katıldı. Açılışın ardından tüm katılımcılar, küratör Aybala Yentürk ve proje koordinatörü Nejat Yentürk’ün eşliğinde sergiyi gezdi.

“CUMHURİYET’İN 100 YILINI GÖREBİLMİŞ ŞANSLI BİR NESİLİZ”

Cumhuriyet değerlerinin hatırlanması ve hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bugün yaşadığımız özgürlüğün, bağımsızlığın, bireysel ve toplumsal hakların, bilimde ve sanatta ulaştığımız sonuçların, kısaca yaşamın her alanındaki kazanımlarımızın temelinde, 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet var. Türkiye Cumhuriyeti, kurtuluş, kuruluş ve sonrası bakımından sözcüğün tam anlamıyla bir mucizedir. Az zamanda çok iş yapmanın, 10 yılda 15 milyon genç yaratmanın, tarihin çöplüğüne yuvarlanacakken kısa zamanda çağdaş dünyada onurlu bir yer edinmenin yaşanmış destanıdır. Türkiye Cumhuriyeti’mizin 100. yılını görebilme şansına sahip olmuş bir nesiliz biz. Bunun kıymetini mutlaka bilmeli, idrak etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti nedir, cumhuriyet nedir? 100 yıl geriye gittiğiniz zaman, tiyatro kapısında içeriye kadın girmesin diye nöbet tutulan bir durumdan; bugün kadınlar ve erkekler olarak haremlik ve selamlık şeklinde oturmayan, böyle bir şeyi aklından dahi geçirmeyen bir ülkeye dönüşmenin hikâyesi tabii ki cumhuriyettir. Cumhuriyet; bağımsızlık savaşının, özgürlük savaşının kahramanca verilen kurtuluş savaşının sonrasında onurlu bir devleti kurmanın hikâyesidir. Bu hikâyenin hepimizin adını bildiği hatırladığı çok ama çok değerli sahipleri, kahramanları var. En başta Atatürk’ümüz, ama onunla birlikte adı bilinen bilinmeyen belki binlerce, belki on binlerce belki yüzbinlerce kahraman. Bunların arasında hikâyesi anlatılacak, hatırlanacak o kadar çok şey var ki bu sergi salonunun belki bin katı büyüklüğünde bir salon yapsak her birinin hikayesini ayrı ayrı sergilemek istesek belki o da yetmeyecektir. Bizler Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle bir şeyleri hatırlayacaksak, muhtemelen dünyaya gelmiş en büyük devrimcinin kurduğu Cumhuriyet’in onurlu milletinin mensupları olduğumuzu hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayıp yaşadığımız her an bunun anlamını hissetmek ve hissettirmek için çaba göstermemiz gerekiyor” dedi.

“YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ”

Açılış heyecanını yaşayabilmek için sergiyi özellikle önceden gezmediğini belirten Başkan Tugay, “Çok güzel bir çalışma yapıldığına yürekten inanıyorum. Sevgili Aybala Yentürk ve Nejat Yentürk fikir olarak ve yapılanma anlamında bu serginin yaratıcılarıdır. Her ikisi de uzun yıllardır tanıdığım, araştırmacı koleksiyoner, küratör aslında Türkiye’nin tarihine gönül vermiş ve tarihinde gizli kalmış noktaları açığa çıkarmak üzere çaba göstermiş çok değerli insanlardır. Ne kadar şanslıyız ki burada onlarla birlikte çalışma gerçekleştirerek sergimizi yurttaşlarımızın hizmetine sunabildik. Bu sergiler tamamen Karşıyaka Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla, çalışanlarının emekleriyle oluşturuldu. Özveri ile çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umuyorum, içeride göreceğimiz o 15 yıllık fırtına, önümüzdeki 15 yıl da, 25 yıl da belki 55 yıl da öyle bir essin ki buradan çıkan hak, hukuk, adalet, bilim, sanat bütün dünyayı aydınlatsın. Tüm yurttaşlarımızı, Türk devriminin öyküsüne tanık olmaya bekliyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” diye konuştu.

BİR ULUSUN DOĞUŞU

“Bir Millet Uyanıyor” sergisi, Cumhuriyet’in ilan edilişinden Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği 1938 yılına kadar uzanan on beş yıllık sürece odaklanıyor. Bitmek bilmeyen savaşların, salgın hastalıkların, yokluğun ve cehaletin pençesinden alınan bir halkın; yanmış, yıkılmış bir ülkenin yeni bir dinamizmle var olma mücadelesinin anlatıldığı sergi, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurucu kadrolarının ellerinde, dünyanın şaşkın bakışları altında yeni bir devletin ve ulusun doğuş öyküsünü aktarıyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sanayileşme çabalarına ve toplumdaki radikal dönüşüme eğilirken aydınlanma yolunda atılan adımları ve dönemin ruhunu anlatıyor.

NEFES KESEN DEVRİMLER

Birbiri ardına, nefes kesercesine gerçekleştirilen devrimlere, uygulanan siyasi ve ekonomik kararların gündelik hayattaki yansımalarına, geleceğine sahip çıkan neslin eseri olan genç Cumhuriyet’e tanıklık eden sergi, ziyaretçileri Cumhuriyet gençliğinin o benzersiz coşkusunu yeniden yaşamaya, değişime dair inancı ve gücü hep birlikte hatırlamaya davet ediyor.

Küratörlüğü Aybala Yentürk tarafından gerçekleştirilen ve çok sayıda koleksiyon ve arşivden seçilen fotoğraf, belge, gazete ve eşyalar eşliğinde hazırlanan serginin kurgusunda İzmir ve Karşıyaka özellikle ön plana çıkarılıyor.

YOĞUN DESTEK

Sergiye araştırmaları, arşiv ve koleksiyonları ile katkıda bulunanlar arasında Aybala ve Nejat Yentürk, Bedri Cumhur Doğu, Yavuz Çorapçıoğlu, Zafer Falay, Haldun Cezayirlioğlu, İpek Cabadak, Nazmi Şurgun, Ahmet Gürel, Vehbi Moğol, Cem Karagözlü, Hür Efe Müzecilik, Ali Özpalanlar ve Yavuz Özmakas’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İnönü Vakfı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı ve Salt Araştırma gibi kurumlar yer alıyor.

Proje koordinasyonunu Nejat Yentürk’ün üstlendiği serginin tasarım ve kurulum süreci tümüyle Karşıyaka Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Kapıları 19 Mayıs 2024 tarihine kadar açık kalacak olan Bir Millet Uyanıyor sergisi, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.30, perşembe günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.