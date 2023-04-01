Aydın ilinde, önüne gelen aday adayı oldu ama kendileri bile neden böyle bir yola girdiklerini bilmiyor.

AKP’de aday adayı olanlar, Milli Piyango hesabı ya tutarsa diye yola çıkarken, ha tutmadı ya kıyıdan köşeden bir şeyler kaparız hesabında.

CHP kanadı desen yine aynı. Değişen bir şey yok. Malum, koltuğa yapışmış bir türlü kendini o koltuktan ayıramayan Bülent Tezcan varken zaten kimseye sıra gelmez.

Şimdi diyeceğim o ki, o yüzden CHP iktidar olursa acaba bizde kıyıdan köşeden faydalanırmıyız diyerek hayal kurma çabasında olanlar var.

Örnek gösterebileceğim Nilüfer Ünüvar hanımın yaptığı gibi.

Ben buradayım. Hey bakın ama buradayım.

Hadi ama uzaktan bile olsa bir fotoğrafım olsun.

Bakın bende aday adayıyım.

Göz kaş işaretleri ile hedef belirtmeye çalışan ve kıyıdan köşeden ne kaparım derdinde olan zihniyet.

Ya peki bunlara ödün veren kim?

Sadece duymak istediklerini aktarıp, ağasın, paşasın, aman ilk üçdesin diye gaz verip sömüren cakallarmi. Yoksa bunları görüp dur yapma demeyenlermi ?

Bu tür olayları gördükçe insanlığımdan utanıyorum...

Çünkü ağlamak ve gülmek arasında karar vermem gerekirse, gülmek en güzeli diye düşünüyorum.

Aklım el vermiyor, beynim EROR veriyor...

Ağlarım belki ama ağlamam her partide canını feda edecek şekilde gece gündüz demeden çalışan gençlerin haline ağlarım.

Aslında Parti gözetmeden söyleyecek olursam eğer, AKP'li Mustafa Savaş ve CHP'li Bülent Tezcan bu Aydın’ın yakasından düşmedikleri sürece ne yazık ki ve maalesef bizler bir adım bile ileriye gidemeyiz.

Her zaman olduğu gibi yerimizde sayar ve halimize ağlar, sonra oldu bir kere daha, der devam ederiz.

AKP, CHP, İYİ Parti ve diğerlerinin milletvekilleri ve bu partilerin her ferdi, her zaman yüz yüze bakıyor. Dostluklar var. Sonuçta ne olrsa ekran arkasında...

AKP'li ve CHP'li koltuklarına yapışmış mevcut milletvekilleri, eğer Aydın’ı düşünüyorsanız, kafa kafaya verin ve şu yapıştığınız koltuklarınızı bırakın artık.

Aydınlılar, sokakta görmediği ne kadar siyasi var ise dur deme vaktidir artık.

Halkın yanında olmayana değil, halkın içinde olana destek olun.

Uzun lafın kısası, gelin şu Japon yapıştırıcısı ile yapışmış milletvekillerine bir ders verelim.

Aydın halkı olarak öyle bir ders verelim ki herkes ne olduğunu, kim olduğunu anlasın ve silkelensin, kendine gelsin.

Yetmezmi bu kadar sırtımızda taşıdığımız...

Kalın Sağlıcakla…

