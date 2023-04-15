Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin binlerce Aydınlı'yı buluşturduğu iftar programları devam ediyor. Bu akşam iftarın adresi, Bozdoğan oldu. İftar, Bozdoğan Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na iftarda CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Millet İttifakı İlçe Başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

Başkan Çerçioğlu, Bozdoğanlı vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Birlikte edilen iftarın ardından program, sıcak sohbetlerle devam etti.

Bileklik ve yazdığı mektubu verdi

Başkan Çerçioğlu, halktan her zaman yoğun ilgi görüyor. Bugün de iftarda benzer görüntüler oluştu. Gökçe adlı küçük bir kız, Özlem Başkan’a bileklik hediye ederek yazdığı bir mektubu verdi. Başkan buna karşılık, teşekkür ederek çocukları kucakladı.

3 kişilik özel bir fotoğraf çektiler

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarına her gün kadın, erkek, yaşlı, genç demeden yüzlerce vatandaş katılıyor. Bugün Bozdoğan'daki iftarda hamile genç bir kadın gözlerden kaçmadı. Başkan Çerçioğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen genç kadın, eline telefonu aldı ve ortaya bu üç kişilik güzel fotoğraf çıktı. Başkan Çerçioğlu "ömürlü olsun" dedi.

İftar programı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.