Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bilecik Bozüyük'te Güneşspor Kulübü ile Halk Eğitim Merkezi'nin ortak açtığı taekwondo kursuna katılan sporcular kuşak terfi heyecanı yaşadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Güneş Spor Kulübü ile Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’nin ortak açtıkları taekwondo kursunda sporcular kuşak terfisi için mücadele etti.

Düzenlenen 2023 yılı 3. dönem kuşak terfi sınavına katılan 108 sporcu ter döktü.

Antrenör Kübra Özen sporculara taekwondo branşı ile disiplini aşılarken, fiziksel gelişimin yanında bedensel ve zihinsel gelişimlerine de katkıda bulunduklarını kaydetti.

Bilecik ve Bozüyük'ü başarılı ile temsil edecek sporcular yetiştirme hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Özen, desteklerini esirgemeyen Halk Eğitim Müdürü Levent Susam ile Güneşspor Kulübü Başkanımız Ümit Kök’e ve tüm velilere teşekkür etti.