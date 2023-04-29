AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten’in CHP’nin çizgisinden çıktığını belirterek yaptığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenler, Apo’nun teröristleri ile kol kola” açıklamasıyla başlayan tartışma büyüyor.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Ancın’ın bugün CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı'ya verdiği cevabın ardından CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’den karşılık geldi.

CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in açıklaması şöyle:

“AKP’nin Aydın milletvekili adaylarından bürokrat olanı; hasbelkader Aydın’da işgal ettiği yerde taş üzerine taş koymayınca, şu şehrin gelişmesi, güzelleşmesi için yaptığı tek bir iş olmayınca, kuracak tek bir cümlesi olmayınca dönüp dolaşıp çamur siyaseti hevesi...

Siz değil misiniz millet deprem felaketini iliklerine kadar yaşarken, yağmurda, kışta, açıkta kalmışken parayla Kızılay’ın çadırlarını satan?

Sizin iktidarınız değil mi, AK Parti değil mi, yüz yıllık bu milletin alın teri KİT’lerini, hem de KİT Komisyonu Başkanı Aydın Milletvekili iken 273 KİT’İ bu milletin gözünün yaşına bakmadan satan?

Bakın daha bugün Türk-İş açıkladı; bu ülkede açlık sınırı 10 bin lirayı geçti, yoksulluk sınırı 33 bin lira oldu.

Kırmızı et fiyatları bir yılda yüzde 150, bir ayda yüzde 50 arttı. Taneyle kuru soğan alıp satar hale geldi millet.

Siz hala hangi yüzle milletin önüne çıkacaksınız?

Bu milleti aç bıraktınız aç! Bu millet artık sizin yüzünüzü dahi görmek istemiyor.

Haa sana gelirsek; yaptığın bürokratlıktan ne hayır gördü ki bu millet, senin siyasetinden ne olur! İl Müdürlüğü’ne bağlı müze ile ilgili iddialar, soruşturmalar, davalar, hâlâ daha bak orada duruyor gözümüzün önünde. Sen dön haydi onlara bak, işine bak, daha bir hayrını görmedi bu şehir. Giderayak milletimizin vaktini heba etme.”

Ne olmuştu?

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, geçtiğimiz günlerde CHP’nin çizgisinden çıktığını belirterek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenler, Apo’nun teröristleri ile kol kola” dedi. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ökten’e sert bir yanıt verdi. Saatçı, “CHP’nin çizgisini ölçmeye Gökhan Ökten’in çapı da yaşı da yetmez” cevabını verdi. Akabinde AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Ancın konuştu. Hikmet Saatçı'nın siyasi nezaketten uzaklaştığını savunan Ozan Ancın, “Siyaseti nezaketi de öğretiriz, haddini de bildiririz” dedi.

Özel Haber: Ebru Paksoy