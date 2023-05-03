Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sıklaştıran AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Savaş, bir günde birkaç ilçede birden çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalarına Nazilli’de başlayan Mustafa Savaş, programını memleketi Çine’de tamamladı. Savaş burada Çine İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği Sandık Kurulu Üyeleri toplantısına katıldı.

Çine’de AK Parti İlçe Başkanı Burhan Kandemir, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar, Gençlik Kolları Başkanı Kaan Namlı ve partililer tarafından karşılanan Savaş, ilçe teşkilatında toplanan mahalle başkanlarını ve sandık görevlilerini ziyaret etti.

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Burada seçimler hakkında açıklamalar yapan Savaş, “İlçe Başkanlığımızda, mahalle başkanlarımız ve 14 Mayıs seçimlerinde görev yapacak sandık kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Sandık, seçimin; seçimler de demokrasinin temelidir. Sandığımıza, oyumuza, demokrasimize, milletimizin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

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Daha sonrasında Adnan Menderes Bulvarı esnafını ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, hemşehrileri tarafından ilgiyle karşılandı.

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Ziyaret ettiği vatandaşlar ile sohbet eden Savaş, 14 Mayıs seçimlerinde doğru karar verip, Türkiye Yüzyılı’na güçlü girilmesi gerektiğinin önemini anlatırken, kendisine iletilen taleplerle de bizzat ilgilendi.

Haber: Ebru Paksoy

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