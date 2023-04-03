Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl başkanlığı önceki gün aday adayları tanıtım etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe ise damga vuran isimler Bülbül ve Yıldız oldu.

Ah Ah içim parçalanıyor. Çok ama çok üzülüyorum.

44 gün sonra çok önem taşıyan bir seçime gidiyoruz.

Bu seçim var olmak ya da olmamak anlamını taşıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl başkanlığı önceki gün aday adayları tanıtım etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlik için CHP gençliği hummalı bir çalışma yaparak en ince ayrıntısına kadar hazırlık yaptı.

Tüm örgüt heyecanlı bir şekilde katılımcıları bekledi. Tüm kadro orada iken bir de gördük ki eksikler var.

Kim bunlar?

Mevcut milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız. Sayın Tezcan Genel Başkan Yardımcısı ve bu yoğunlukta gelmezdi. O normal.

CHP aday ayları tam kadro beklenirken birde baktık ki kendini CHP örgütünden üstün görenler tenezzül edip gelmemiş.

Süleyman Bülbül her iftar programında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanında boy gösterip Aydın’da olmasına rağmen aday tanıtımı programına katılmadı. Başka bir mazereti varsa onu bilmem.

Hüseyin Yıldız ise zaten ortalarda görünmüyor. CHP tabanı sosyal medyaya kadar düşen yorumlarda da belirtiyor, kendisini zaten istemiyorlar. Ancak kendisini torpilli olarak gördüğü için ve tekrar listede olmak istediği için Ankara sınırlarından dışarı çıkmıyor. Sanırsınız Ankara adayı!

Aday adayı olan Fulya Üstündağ ve Kemal Güneri neye güveniyorsunuz acaba.

Örgütü ve CHP gençliği sizin köleniz değil. Ne olursa olsun bir tanıtım toplantısına gelmiyor yok sayıyorsanız sizler zaten kaybetmeye mahkumsunuz demektir.

Hadi bu Güneri ve Üstündağ’ı bir kenara bırakalım, Bülbül ve Yıldız neden yoktu?

Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız kendilerini örgütün üstünde mi görüyor? Ya da biz zaten vekiliz ve yine aynı yerde oluruz düşüncesi içinde mi?

Sayın Bülbül belki sizi torpilli Yıldız’ın cesareti etkilemiş olabilir, ancak siz eğer CHP örgütünü tanımaz, yok görürseniz onlarda sizi tanımaz. Ama siz SüleymanBülbül olarak Özlem Çerçioğlu’nun rüzgarından faydalanarak her iftar vaktinde boy gösteriyor ve Aydın’da olmanıza rağmen İl Başkanlığı’nın düzenlediği bir toplantıya katılmıyorsanız bu sizin örgütü hiçe saydığınız anlamına gelir.

Sonra kalkıp gittiğiniz yerlerde “hak, hukuk, adalet” derseniz sizi kovarlar.

Siz CHP mevcut milletvekili ve tekrar aday adayı iseniz o toplantıya katılmak zorundasınız.

Özlem Çerçioğlu’nun yanında görünerek onun rüzgarı ile yola çıkmaya çalışıyor iseniz hata yaparsınız.

Çünkü siz zaten yoktunuz ve hiç olmadınız. Sayın Bülbül bence bir silkelenin ve ne yaptığınızı iyi düşünün sonra adaylık yolunu sıkıntıya girersiniz. Örgütü tanımayan hiç kimse başarılı olamaz.

Hüseyin Yıldız’dan hiç bahsetmek istemiyorum. Zira eğer o vekil olduysa zaten torpille oldu. O yüzden onun yaptığı haksızlıklardan ve daha nicesinden bahseder isem hem kendime hem CHP örgütüne zarar veririm. Hak bilmeyen, hukuk tanımayan, adaletten hiç anlamayan bir milletvekili olarak anılıyor.

Bakın uzun lafın kısası partililer diyor ki; CHP Aydın İl Örgütünün düzenlediği aday adaylığı toplantısına gelmeyen bu şahıslar kendilerini örgüttün üzerinde mi görüyorlar? Örgütü tanımayan bu aday adaylarını eğer biz tanırsak kendimize ihanet etmiş oluruz.

Uzun lafın kısası, sayın vekiller 'Aydın'a gözün aydın' demek için çabalayacaksanız.

Başta örgütünüzün hakkını teslim edin!

Kalın sağlıcakla….

