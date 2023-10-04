Önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Burak Yılmaz yeni listede yer alazken sosyal medya hesabından yerel seçimlerde Meclis Üyesi olarak aday adaylığını duyurdu.

Burak Yılmaz yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi, “Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi ailem, bugün gerçekleştirilen 38. Olağan CHP Aydın İl Kongresi ile birlikte sürdürdüğüm İl Başkan Yardımcılığı görevim son bulmuştur.

36. Dönem İl Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi ve ardından 37. Dönem CHP Aydın İl Başkan Yardımcılığı görevlerim süresince birlikte çalışma fırsatı bulduğum çok değerli İl Başkanlarıma ve Yönetim Kurulları’nda beraber görev yaptığım arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bugün gerçekleştirilen kongremizde İl Başkanlığına seçilen Hikmet Saatçı ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza başarılar dilerim.

18 yıl önce kapısından içeri girdiğim Partimin bir çok kademesinde görev aldım. Gençlik Kolları’ndan bugüne kadar hem yerel, hem genel seçimlerde partimin başarısı için ter döktüm. Bundan sonra da 6 Ok’lu şanlı bayrağımız için, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği partimiz Cumhuriyet Halk Partisi için mücadele etmeye, alın teri dökmeye devam edeceğim. Parti örgütümün her kademesindeki Başkanlarımız nerede görev almamızı isterlerse orada olacak ve Partimizin mücadelesine katkı sunacağım.

Türkiye’ye örnek olan, Aydın’ın Topuklu Efe’si Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun liderliğinde Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Aydın’ın 17 İlçesinde 31 Mart 2024’te CHP bayrağını dalgalandırmak için emek vermeye devam edeceğim. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi olarak % 70 gibi rekor bir oyla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtireceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak Partimin bir neferi olarak yerel seçimlerde çalışacağım. Bundan sonra ki mücadelemde Partimde kazandığım tecrübeler ve yıllardır ticaret ile uğraşan bir esnaf olarak yaşadığım bu güzel şehre, ilçeme katkı sunmak adına yerel seçimlerde Meclis Üyesi Aday Adayı olacağımı kamuoyuna saygılarımla duyurmak istiyorum. Sağlıcakla kalın” dedi.