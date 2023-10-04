Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde atölye çalışmalarına katılan 3-6 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerini misafir etti. Çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisi aşılamak için düzenlenen gezide minikler, Kuşadası Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenerek sokak hayvanları için tedavi ve barınma şartları daha da iyileştirilen merkezi anne ve babalarıyla birlikte dolaşma fırsatı buldu. Yanlarında getirdikleri kedi ve köpek bisküvileriyle can dostları besleyen miniklere daha sonra meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. Etkinlik sonundaysa çocuklara Kuşadası Belediyesi tarafından bastırılan ‘Cankuş ve Ada Yeni Arkadaşlar Ediniyor’ isimli çocuk kitabı okundu. Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür eden ebeveynler, gezinin çok faydalı geçtiğini söyledi.