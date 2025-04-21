Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Sağlıklı Beslenme Yolculuğum” projesi kapsamındaki etkinlikler, il genelindeki tüm resmi okullarda eş zamanlı olarak başlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa genelinde okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde ilk ders 'Sağlıklı Beslenme' temasıyla işlendi. Yürütülen kapsamlı farkındalık çalışmasına, 17 ilçe millî eğitim müdürü kendi ilçelerindeki okullarda derse girerek destek verdi.



Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar ve Yıldırım İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte Yıldırım Emek Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelerek projeye katılım sağladı.

Öğrencilerle sağlıklı beslenmenin önemi üzerine sohbet eden Alireisoğlu, çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesinde bu tür farkındalık çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Sağlıkla Büyüyen Nesiller, Mutlu Yarınlar” sloganıyla yola çıkan proje, öğrencilere sağlıklı beslenme bilinci kazandırmayı ve doğru beslenme alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren yerleştirmeyi hedefliyor. Eğitim içerikleri, öğrencilerin yaş düzeyine uygun olarak hazırlanırken; doğal ve dengeli beslenme, etiket okuma, katkı maddeleri ve gıda israfı gibi başlıklar öne çıktı.

ETKİLEŞİMLİ DERSLER VE VELİLERDEN TAM DESTEK

21 Nisan’da gerçekleştirilen ilk uygulama gününde öğretmenler ve yöneticiler, öğrencilerle aktif bir etkileşim içerisinde oldu. Renkli etkinlikler, çizgi romanlar ve interaktif sunumlarla dersler daha ilgi çekici hale getirildi. Öğrencilerin keyifle katıldığı bu derslere, velilerden de olumlu geri bildirimler geldi. Bu durum, projenin okul-aile iş birliğini güçlendirdiğini ortaya koydu.

“Sağlıklı Beslenme Yolculuğum” projesi yalnızca sınıf içi derslerle sınırlı kalmayacak.

Yıl boyunca düzenlenecek afiş yarışmaları, atölye çalışmaları, saha etkinlikleri ve dijital içerikler ile desteklenerek sürdürülecek.