Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Bursa'da üniversite öğrencileriyle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen programa, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya konuk oldu.

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Kaya, Türkiye’nin yurtdışındaki eğitim politikaları, burs programları ve küresel ölçekteki hedefleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmasında, Türkiye'nin 1929’dan bu yana yürüttüğü yurtdışına öğrenci gönderme faaliyetlerine dikkat çeken Kaya, bugün 100 bini aşkın Türk öğrencinin sınırlarımız dışında öğrenim gördüğünü belirtti. Almanya, İngiltere, ABD ve Kanada başta olmak üzere çok sayıda ülkede Türk öğrencilerin akademik başarılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Program kapsamında öğrencilere; başvuru koşulları, mülakat süreçleri ve dil eğitimi desteği gibi konularda da bilgi verildi. Kaya, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin eğitim süresi kadar, dönüşte Türkiye'de kamu hizmeti verme yükümlülükleri olduğunu hatırlatarak, bu sürecin ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

Etkinlik, öğrencilerin aktif katılım gösterdiği soru-cevap bölümüyle son buldu. Katılımcılar, program sayesinde yurtdışı eğitim fırsatlarına dair merak ettikleri pek çok soruya yanıt bulduklarını ve motivasyonlarının arttığını dile getirdiler.