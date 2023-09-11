İzmir’de düzenlenen U20 Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, 10-11 Eylül tarihlerinde yapıldı. Şampiyonada Aydınlı sporcular, atletizmde elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettirmeye devam etti. Çekiç atma branşında Habib İslam Kurt, 65,23 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Kurt, bu derecesiyle kendi en iyi derecesini de elde etti. Yusuf Bozkaş ise 60,50 metrelik derecesiyle ikinci oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporcuları tebrik ederek, "Aydınlı sporcularımız, atletizmde elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Habib İslam Kurt ve Yusuf Bozkaş’ı şampiyonlukları için tebrik ediyorum" dedi