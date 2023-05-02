Kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Nazilli ilçesi 75. Yıl Bulvarı’nda kazı çalışmalarına başladı.

Nazilli 75. Yıl Bulvarı’na Büyükşehir eli değiyor

Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasındaki caddelere altın dokunuşlar yaparak daha güvenli ve konforlu yolları vatandaşların kullanımına sunuyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Nazilli 75. Yıl Bulvarı’nda da kazı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak. Tüm bu işlemlerin ardından sürüş güvenliği için çizgi ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapılarak yolun çehresi baştan aşağı yenilenecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla daha konforlu yollara sahip olduklarını dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, ‘‘Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam ediyoruz.’’ dedi.