Didim Cemevi tarafından laik yaşam, laik eğitim ve eşit yurttaşlık için basın açıklaması

gerçekleştirildi. Didim Cemevi Başkanı Hüseyin İlhan tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ile Zeynel Şener ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Başkan Atabay “Bugün Didim Cemevi’nin laik yaşam, laik eğitim ve eşit yurttaşlık için gerçekleştirdiği basın açıklamasına katıldık. Başta çocuklarımızın laik bir eğitim alması ve eşit yurttaşlık için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.