Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvencin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV), Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı (MN Göçen Vakfı) ve ARYA A.Ş. iş birliğinde Asil Ada İnşaat ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı. Bu yıl, Cumhuriyetin 100’üncü yılına ithaf edilerek ‘barış ve özgürlük’ temasıyla gerçekleşecek olan sempozyumun açılışı nedeniyle Kuştur Mevkii’nde bulunan Eski Deve Güreşi Arenası’nda bir tören yapıldı. Törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı temsilcisi Ebru Gökçe, KUSAV Başkanı Levent Köylü, ARYA Turistik Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Tümer Apaydın, Neopolis Heykel Sempozyumu Küratörü Özlem Şengönül, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

Törende konuşan sempozyumun küratörü Özlem Şengönül, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını sanatla karşılayan Kuşadası’na sanat eserlerini kazandırmak için dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen sanatçı arkadaşlarıma, sanata ve sanatçıya değer veren Belediye Başkanımız Ömer Günel’e, KUSAV Vakfına, Mehmet Nuri Göçen Vakfına ve emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ederim. Güzel bir sempozyum olmasını temenni ediyorum” dedi.

Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı adına konuşan Ebru Gökçe ise “ Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşecek olan Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda başta Kuşadası Belediyesi olmak üzere KUSAV Vakfına, değerli sponsorlarımız ve sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında özgürlük ve barış temasıyla gerçekleşecek olan sempozyumumuzda siz değerli sanatçılarımıza şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise sanat için yeniden bir arada olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek “Hepimizin bildiği gibi kentler insanların yaşadığı, çalıştığı, sosyal ilişkiler kurduğu ve hayatlarını sürdürdüğü mekanlardır. Kentler bir kültürün, bir tarihin ve bir kimliğin yansıtıldığı yerlerdir. Heykel sanatı bu kültürü şekillendiren, yansıtan en önemli unsurlardan bir tanesi. Heykel sanatı kentlerimize karakter katar. Büyük anıtlar, tarihi figürlerin heykelleri veya çağdaş sanat eserleri bir şehrin ruhunu ve değerini yansıtır. Bu sanat eserleri aynı zamanda kentlerin hafızalarıdır. Geçmişle bağlantı kurarak kültürel mirasımızı yansıtmamıza yardımcı olur. Neopolis Heykel Sempozyumu Kuşadası’nın daha sanatsal bir kent haline gelmesini nasıl sağlayacağımızı düşünmeye ve fikirlerimizi paylaşmaya vesile oluyor. Dört sene önce Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in bir sanat ve müzik kenti yaratmak için yola çıktığı Kuşadası’nda bunun en önemli ayaklarından birini Neopolis Heykel Sempozyumu oluşturuyor” dedi.

“KUŞADASI SANATLA GÜZELLEŞİYOR”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Neopolis Heykel Sempozyumu’nun göreve geldikleri ilk yılda başlattıkları bir sanat etkinliği olduğunu söyledi. Turizm kentlerinin sanatla güzelleştiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar yine Kuşadası’nda buluştu. Bu sene sanırım 200’ün üzerinde sanatçı başvuru yaptı. Sanatçıların eserlerini bir kurulla gözden geçirdikten sonra küratörümüzle birlikte isimleri belirledik. Sanatçılarımız 40-45 gün gibi bir zaman aralığında çalışarak mermer bloklardan sanat eserleri ortaya çıkaracaklar. Ve bu sanat eserleri bir sene boyunca sahilimizde halkımızın beğenisine sunulduktan sonra kentin farklı noktalarına yerleştirilecek. Kentimizin sanatla coşan ve güzelleşen bir kent haline gelmesini istiyoruz “ diye konuştu.

4. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, konuşmaların ardından Başkan Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı’nı temsilen Ebru Gökçe, ARYA Turistik Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Tümer Apaydın ve KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından vurulan ilk sembolik çekiç darbesi ile başladı.