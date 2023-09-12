Ziyarette Demirtaş ve Yaylalı, Çerçioğlu’na şoför esnafına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Çerçioğlu ise Aydın’da her esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade edip başkanlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.