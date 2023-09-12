Ziyarette Demirtaş ve Yaylalı, Çerçioğlu’na şoför esnafına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Çerçioğlu ise Aydın’da her esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade edip başkanlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Ziyarette Demirtaş ve Yaylalı, Çerçioğlu’na şoför esnafına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Çerçioğlu ise Aydın’da her esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade edip başkanlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
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