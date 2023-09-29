Vatandaşlarla buluşmalarına devam eden Çerçioğlu, bu kez İncirliova Pazarı'ndaydı. Vatandaşlar, Çerçioğlu’na hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara geldiğini belirtti. Tencerelerini kaynatmakta zorladıklarını ifade eden vatandaşlar, Çerçioğlu’na dert yandı. Esnaf ise mazot, elektrik gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınarak; bu durumun fiyatları etkilediğini ve satış yapamadıklarını söyledi.





Pazar ziyaretinde Çerçioğlu’na; CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar da eşlik etti.