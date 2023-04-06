Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu bu akşam Germencik Turanlar Mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, CHP Aydın Aydın milletvekili aday adayı Ali Çankır, CHP Aydın milletvekili aday adayı Evrim Karakoz, CHP Aydın milletvekili aday adayı Nilüfer Ünüvar, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Turanlar mahallesinde düzenlenen iftar sofrası yoğun yağan yağmur ve fırtına altında gerçekleşti. Topuklu Efe Çerçioğlu meydana geldiğinde şiddetini artıran yağmur fırtınayla birlikte dolu yağışına dönüştü. Şiddetli yağmur ve fırtınaya aldırış etmeden vatandaşlar alanı doldurması Başkan Özlem Çerçioğlu sevgisinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Çerçioğlu yemek dağıtımının ardından kendisine ayrılan masaya oturarak vatandaşlarla birlikte hem iftarını açtı hem de uzun süre sohbet etti. Hızını arttıran yağışa aldırış etmeden alanı dolduran vatandaşlara seslenen Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu şunları söyledi; “ Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Böyle bir havada sıcacık sobanız yanarken evlerinizden kalkıp buraya geldiniz. Hepinize gönül dolusu çok ama çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Önümüzde mübarek Ramazan bayramımız var ve ben bu vesile ile hepinizin bayramını kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız. Daha güzel günlerde, daha güzel baharlarda tekrar beraber olacağız. Kapımız her zaman açık. Ne sorununuz ne probleminiz varsa Aydın Büyükşehir Belediyesi sizlerin emrinde. Özlem Çerçioğlu olarak da bende sizlerin emrindeyim. Allaha emanet olun sağ olun var olun”dedi.

Konuşmasının ardından toplu bir fotoğraf çektiren Özlem Çerçioğlu alkışlar ve sloganlar eşliğinde uğurlandı.

Haber: Cemil Ağırbaşer