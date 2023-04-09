Cumhuriyet Halk Partisi, MYK ve Parti Meclisi, dün saat 19:00 da yapılması ön görülen toplantıyı önce 22:00 sonra gece yarısı 24:00 son olarak sabaha karşı 03:00 gibi toplandı. Defalarca ertelenen toplantı sabah saatlerinde yapılarak sonuçlar belli olmaya başladı.

Aydın için yapılan oylamada 'kontenjan' uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu oldu. Uzun süren tartışmalar sonrası Aydın’da aynı isimlerin ilk 3. sırada olması parti tabanında tepkiyle karşılandı.

Aday listesinin açıklanmasından sonra Aydında soğuk duş etkisi yaratan listede Ali Çankır, Tümer Apaydın gibi isimlerin olmaması ve Evrim Karakoz isminin daha ön sırada olması gerekirken 4. Sırada olması parti tabanında tepkiye neden oldu.

CHP kanadından bir açıklama gelmez iken, ilk açıklama CHP Aydın Eski İl Başkanı Ali Çankır’dan geldi. Çankır yaptığı açıklamada şunları söyledi; “YSK'ya bugün teslim edilecek olan Milletvekilliği Aday Listelerinde sıralama ne olursa olsun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu iktidara taşımak ve Türkiye Cumhuriyeti için çalışmalarının devam edeceğim” dedi.

Buna göre ilk beş şu şekilde oldu:

1. Bülent Tezcan

2. Hüseyin Yıldız

3. Süleyman Bülbül

4. Evrim Karakoz

5. Nilüfer Ünüvar

Haber: Yaprak Kaplan

