Listelerin kesinleşmesi sonrası CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Saatçı, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “4 Mayıs'da yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Genel Milletvekilliği seçimleri öncesi CHP Aydın aday listemiz belli olmuştur. Yarınlarımız için son derece önem taşıyan bu seçimler öncesi açıklanan adaylarımızın ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Aday Listesi Şu şekilde oldu

1-Bülent Tezcan

2- Hüseyin Yıldız

3- Süleyman Bülbül

4- Evrim Karakoz

5- Nilüfer Ünüvar

6- Gamze Yolcu Metin

7- Ziya Yılmaz

8- Nebahat Oskay Ürün

Haber: Ebru Paksoy

