Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Örgütü, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına destek vermek amacıyla Türkiye İş Bankası Aydın Şubesi önünde toplandı. Örgüt, kampanyaya destek vermek amacıyla bağışta da bulundu.

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala seçim çalışmaları Türkiye'nin dört bir yanında hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Örgütü, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nun seçim kampanyasına bağış desteği için bir araya geldi. Efeler ilçesi Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'nde bulunan Türkiye İş Bankası Aydın Şubesi önünde toplanan partililer, Kılıçdaroğlu'na destek vererek seçim kampanyasına bağışta bulundu. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Aydın Milletvekili Adayı Nilüfer Ünüvar, CHP Aydınİl Başkan Yardımcıları, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, İlçe Yöneticileri ve partililerin katıldığı etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi göstererek destek verdi.

"AYDINLIK YARINLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına destek olmak için CHP Aydın İl Örgütü tarafından Türkiye İş Bankası'nda açılan hesaba bağışta bulunuldu. Bağış sonrası CHP Aydın İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların desteği ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacağı belirtilerek, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına destek vermek için bugün burada partililerimiz ile bir araya geldik. Vatandaşların da bizlerle beraber olduğunu görmek bizlere güç veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına, aydınlık yarınlarımıza öncülük edecek olan 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde hemşehrilerimizden aldığımız güç ile iktidara geliyoruz, buna yürekten inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.