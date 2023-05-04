Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili adayları Aydın’ın 17 ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

CHP Aydın Milletvekili Adayları Nilüfer Ünüvar ve Hüseyin Yıldız, bugün Köşk ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Milletvekili adaylarına CHP Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk ve İlçe Yönetimi, İlçe Kadın Kolları Başkanı Yıldız Perk ve yönetimi, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Zeytindalı ve yönetimi ile partililer eşlik etti.

Köşk’te yaptıkları çalışmalara ilk olarak çarşıyı gezerek başlayan CHP’li adaylar, sonrasında kıraathanelere girerek vatandaşlarla birebir sohbet etti.

İlçeye Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını ileten CHP’li adaylar, Köşklü vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

CHP Milletvekili Adayları Nilüfer Ünüvar ve Hüseyin Yıldız, vatandaşlara Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan vaatleri detaylıca anlattıktan sonra sorulan soruları cevaplayarak verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Tüm gün süren görüşmelerde Köşklü vatandaşlar, Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek sözü vererek başarılar diledi. CHP'li adaylar, ziyaretlerini tamamladıktan sonra gece geç saatlerde ilçeden ayrıldı.

Haber: Ebru Paksoy