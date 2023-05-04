Dün “Kılıçdaroğlu ve Akşener’e ikiyüzlü afiş!” başlığıyla haberine yer verdiğimiz kara propaganda olayında yeni bir gelişme yaşandı. Buharkent İlçe Seçim Kurulu, Buharkent Ülkü Ocakları’nın binasına astığı o afişlerin kaldırılmasına karar verdi.

İyi Parti Buharkent İlçe Başkanı Serdar Kocakaya’nın şikayetini değerlendiren Buharkent Seçim Kurulu, 13’üncü Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafının yer aldığı pankartın kaldırılmasına karar verdi.

"Bu çirkin davranışı sergileyenler, tarihin tozlu sayfalarında yok olup gidecekler"

T.C.K.’nın 216. maddesinde yer alan halkı kin ve düşmanlığa sevkettiği gerekçesiyle şikayette bulunan İYİ Parti Buharkent İlçe Başkanı Serdar Kocakaya, konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

“Buharkent İlçe Seçim Kurulumuz AK Partili ve MHP’li üyelerin itirazına rağmen o hayal ürünü pankartın kaldırılmasına karar verdi. Bizler ilçemizde hiç kimseyi kırmadan, nezaket içinde seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fakat Cumhur İttifakı üyelerinin nezaketsizliği bizleri üzmüştür, hem de Buharkentli vatandaşlarımız tarafından tepki görmüştür. Hiç kimse merak etmesin; 14 Mayıs akşamı memleketimize, Buharkent’imize bahar gelecek. Nezaketsizliği, saygısızlığı siyasetten uzaklaştıracağız. Bu çirkin davranışı sergileyenler, tarihin tozlu sayfalarında yok olup gidecekler. Tarih iyileri yazacak.”

Afişler dün Aydın'ın gündemine oturmuştu

Söz konusu afişler dün Aydın'ın gündemine oturmuştu. Ülkü Ocakları'nın binasının dışına asılan afişlerin birinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzleri birleştirilerek “Dikkat, attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın” yazılmıştı. Diğer afişte ise Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek, “Bazıları iki yüzlüdür” ifadeleri kullanılmıştı.

Haber: Ebru Paksoy