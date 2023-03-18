Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl gençlik kolları ve Efeler İlçe gençlik kolları başkanlıkları seçim çalışmalarını hızlandırdı. İlk kez oy kullanacak gençlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubunu ulaştırırken, STK ziyaretlerinin yanı sıra CHP Aydın milletvekili aday adayı Evrim Karakoz’uda ziyaret ederek destek verdiler.

Kapı kapı gezerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemini vurgulayan gençler yapmış oldukları çalışmalarla sahada memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar gençlerin çalışmalarından memnun olduklarını dile getirerek Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür edtmeyi unutmadılar.

CHP Efeler Gençlik Kolları Yönetimi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun mektuplarını ilçedeki ilk kez oy kullanacak seçmenlerin bizzat ev adreslerine ulaştırmak yanı sıra, gençlerin taleplerini de dinleyerek notlar aldı.

CHP Aydın İl Gençlik Kolları olarak Aydın İli Muş İl Derneği Başkanı Orhan Aşık ve yönetim kurulunu dernek binalarında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular.

CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, "kapı kapı gezerek anlatacağız yılmadan gece gündüz demeden çalışacağız. Biz gençler artık yeter diyoruz ve ekliyoruz 'Geliyor gelmekte olan' "

Haber: Cemil Ağırbaşer