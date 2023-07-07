Tekstil Park'ta gerçekleşen gösterimlerde, Aydınlılar başrollerini Demet Akbağ ile Zafer Algöz'ün paylaştığı 'Görevimiz Tatil' filmini izleme imkanı buldu. Vatandaşların yaşadıkları kentten keyif almalarını sağlamak için bugüne kadar birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydınlıların aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için her yıl düzenlediğimiz gibi bu yıl da açık hava sinema gösterimleri düzenliyoruz. Aydın kültürün, sanatın, sosyal yaşamın merkezidir” dedi.

Temmuzda Ayı dopdolu

Türk ve dünya sinemasının birbirinden güzel filmlerinin açık havada vatandaşlarla buluşacağı renkli etkinliğin gelecek hafta programı ise şöyle; 10 Temmuz 6 Süper Kahraman, 13 Temmuz Tosun Paşa.