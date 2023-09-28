Çine’de 10 bin dekar alan taşkından korunacak

Aydın genelinde bulunan derelerde meydana gelebilecek taşkınların önlenmesi ve tarım arazilerinin korunması hedefiyle başlatılan ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Çine Çayı Islah çalışmaları da hız kesmezken, proje çerçevesinde başlatılan taş tahkimat çalışmaları da devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte 10 bin dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak. Ayrıca ilçe merkezlerinden geçen derelerde yapılan çalışmalar ile birlikte ilçe merkezleri de estetik bir görüntüye kavuşurken, vatandaşları rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik de ortadan kaldırılacak.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın Çine Çayı Islahı işi çerçevesinde yapılmakta olan taş tahkimat çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tarım arazileri taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş olacaktır” ifadeleri yer aldı.



