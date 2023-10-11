Yapılan temizlik çalışmaları ile ilgili bilgi veren Hakan Koştu, ilçede bulunan çöp konteynerlerini düzenli olarak temizlediklerini söyledi

Koştu; “Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteyner yıkama ve dezenfekte ekiplerimizle ilçe genelindeki tüm konteynerlerimizi düzenli biçimde yıkayıp dezenfekte ediyorlar. Yıl boyunca hijyenik bir ortam sağlamak için çöp konteynerlerimizi belirli periyotlarla yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Bergama, 137 mahalle 1.722 km2 alanıyla İzmir’in en büyük ilçesi, bu kadar büyük alanda hizmetlerimizle vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eskiyen, arızalanan konteynerlerimizin bakımını yapıp gerektiğinde yenisi ile değiştirerek kullanıma hazır hale getiriyoruz. Bergama Belediyesi olarak her zaman şehrimizin hijyenine önem veriyor, vatandaşlarımızla birlikte daha temiz bir Bergama’da yaşamak için çalışıyoruz” dedi.